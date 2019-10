1 op 3 fietsen van scholieren niet in orde bij technische controle Kristof Pieters

24 oktober 2019

15u45 0 Bazel/Temse De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft woensdag en donderdag samen met de gemeenschapswachten een technische fietscontrole uitgevoerd in twee scholen. Er bleek nog heel wat werk aan de winkel voor de ouders, want 1 op 3 fietsen was niet in orde met de technische vereisten.

Bij het Sint-Jorisinstituut in Bazel werden in totaal 510 fietsen gecontroleerd, 137 fietsen waren niet in orde. Bij een controle bij De Vierklaver in Temse werden 93 fietsen gecontroleerd en waren er 40 niet in orde. 25 fietsen werden gelabeld.

De controle had dit keer een preventief karakter, maar de politie gaat binnenkort ook controles uitvoeren op de openbare weg. Dan kunnen er bij overtredingen wel boetes of jongeren-pv’s opgesteld worden. De leerlingen die niet in orde waren, zorgen er dus maar beter voor dat ze zo snel mogelijk goed zichtbaar zijn in het donker.