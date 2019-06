1 op 10 geflitst op omleidingsroute in Molenstraat





14 juni 2019

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft opnieuw snelheidscontroles gehouden op het omleidingstraject voor de wegenwerken in de Burchtstraat. Er werd geflitst in de Molenstraat in Kruibeke waar een snelheidsbeperking is van 50 km/uur. Van de 894 gecontroleerde voertuigen werden er 84 geflitst