‘Thuiswerkdag’ voor wie geen zin had om in de file te staan Kristof Pieters

15 november 2019

17u43 1 Kruibeke Een twintigtal mensen hebben vrijdag de files gelaten voor wat ze zijn en trokken naar de coworking space Den Ofies voor een ‘thuiswerkdag’. Ze werden er getrakteerd op koffiekoeken en achteraf konden ze afzakken naar een afterworkparty in café Tivoli. Initiatiefnemer SamenVoorKruibeke wil met het evenement mensen aansporen om het voorbeeld te volgen.

Ze schieten de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond: plekken voor coworking in de omgeving van de E17 in Kruibeke. Dat is geen toeval, want als Kruibeke voor één ding bekend is, zijn het wel de radioberichten over de dagelijkse files richting Antwerpen die vanaf Kruibeke starten. H20 opende in september de deuren en Den Offies in de Bazelstraat volgde meteen daarna. Intussen is ook in de Schaarbeekstraat, aan de overzijde van de E17, zopas Coworking Waasland van start gegaan.

Notariswoning

“We beschikken hier over een twintigtal plaatsen”, vertelt Marine Vlaminck van Den Offies. “Tot nog toe hebben we vooral vragen gekregen voor vergaderingen, maar de coworking moet nog wat aan bekendheid winnen.” Martine baat samen met haar man enkele cafés uit, waaronder Tivoli in Kruibeke. “We waren op zoek naar een nieuwe woning in de buurt en kwamen terecht in deze voormalige notariswoning. Het huis was geknipt, maar voor de kantoren aan de voorkant hadden we niet meteen een bestemming. Zo groeide het idee om hier met een coworking space te starten.”

Om het nieuwe initiatief een duwtje in de rug te geven, organiseerde SamenVoorKruibeke er vrijdag een ‘thuiswerkdag’. “We hebben dit twee jaar geleden ook al eens gedaan in de sporthal van Bazel”, vertelt organisator en gemeenteraadslid Leen Pilate. “We willen mensen hiermee aansporen om eens wat meer de auto aan de kant te laten staan en van thuis uit te werken. Onze regio heeft grote mobiliteitsproblemen en dus kunnen we initiatieven als Den Offies alleen maar toejuichen. We hadden natuurlijk ook écht van thuis uit kunnen werken, maar samen is het toch iets gezelliger. In een coworking heb je immers nog wel de sociale contacten zoals op de werkvloer.”

3 uur gewonnen

Jasper Plaetinck was vrijdag één van de deelnemers. “Ik werk als facility manager en preventieadviseur bij de Ancienne Belgique in Brussel. Elke week probeer ik één dag van thuis uit te werken. Mijn job laat dit gelukkig ook toe. Door naar hier te komen, heb ik maar liefst 3 uur tijd gewonnen. Ik neem altijd de trein naar Brussel, maar met de auto doe ik er even lang over.”

De deelnemers aan de ‘thuiswerkdag’ werden vrijdag op koffiekoeken getrakteerd en kregen ook een lezing aangeboden. Na afloop volgde er nog een afterworkparty in het vlakbij gelegen café Tivoli.