't Hoogzaal verdwijnt onder sloophamer om plaats te maken voor bouwproject

04 mei 2020

11u38 3 Bazel De voormalige feestzaal in de Hoogstraat in Bazel verdwijnt binnenkort onder de sloophamer. De gemeenteraad heeft hiervoor het licht op groen gezet. De ’t Hoogzaal sloot vier jaar geleden definitief de deuren omdat ze niet meer aan de veiligheidsnormen voldeed. De gemeente zal de grond verkopen voor een woningbouwproject.

De ’t Hoogzaal is bij het grote publiek nog altijd bekend als dancing Van Dyck. De zaak was tot ver buiten de regio bekend als danscafé, gericht op een volwassen en ouder publiek. De gemeente kocht het in 2005 aan en doopte het complex om tot ’t Hoogzaal. Particulieren en verenigingen mochten er fuiven en feesten organiseren. Er werd een nieuwe keuken en sanitair geïnstalleerd maar de ‘t Hoogzaal bleef een gebouw met veel gebreken. Vier jaar geleden besliste het gemeentebestuur om de zaal te sluiten. Ze voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen en er was ook veel overlast voor de buurt. Sindsdien staat het gebouw leeg.

De gemeenteraad heeft nu de sloop van de ’t Hoogzaal goedgekeurd en trekt hiervoor een budget van 40.000 euro uit. Het college kende intussen al een omgevingsvergunning toe.

“We gaan de grond na de afbraak verkopen voor een woningbouwproject”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). De startdatum van de werken hangt af van de aanbesteding maar het zal ofwel voor of kort na de grote vakantie zijn. Er zijn 20 werkdagen voorzien.

Een nieuwe fuifzaal is er nog altijd niet in de gemeente. De aankoop van het voormalige chocoladebedrijf Duc d’O biedt wel mogelijkheden. Er wordt onderzocht of de kelderverdieping van een loods hiervoor dienst kan doen.