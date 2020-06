‘Kruibeekse zomerbon’ moet zorgen voor boost bij handelaars en horeca: “Met zijn allen pompen we maar liefst 105.000 euro in lokale economie” Kristof Pieters

18 juni 2020

09u25 0 Kruibeke De gemeente Kruibeke bezorgt volgende week al haar inwoners een zomerbon ter waarde van 15 euro. Men kan meteen ook een aanvullende zomer+bon aankopen van 25 euro waarvan de gemeente 10 euro voor haar rekening neemt, specifiek te consumeren bij de lokale horeca. Vooral die laatste kreeg rake klappen. Verschillende zaken sloten al de deuren. Met de zomerbon wil de gemeente voor een boost zorgen. “Het principe is eenvoudig: winkel hier en geniet hier!” zegt schepen van lokale economie Kris Smet (CD&V).

De lancering van de cadeaubon werd al enkele weken geleden bekendgemaakt, maar in de week van 22 tot 26 juni belandt de Kruibeekse zomerbon ook effectief in de bus van elke inwoner (1 bon per adres). “We deden eerder al campagnes rond ‘winkelhieren’ om ervoor te zorgen dat onze inwoners de waarde van een winkel ‘onder de kerktoren’ opnieuw ontdekken”, licht schepen Kris Smet toe. “Nu de coronaperiode voor extra moeilijkheden zorgde, was het tijd voor een grootsere campagne. Dankzij de Kruibeekse zomerbon verhogen we niet enkel de koopkracht van onze inwoners, maar ook de toestroom naar de lokale handelaars. Als elk Kruibeeks gezin deze bon van 15 euro spendeert, pompen we allen samen maar liefst 105.000 euro in de lokale economie. Zo brengen we de veelgebruikte hashtag ‘#samensterk’ van deze coronaperiode helemaal in praktijk.”

Eenvoudig in gebruik

De Kruibeekse zomerbon werkt heel eenvoudig. Wie hem in de bus ontvangt, drukt het papieren kaartje uit en gaat hiermee langs bij de deelnemende handelaars. Deze zijn herkenbaar via een opvallend raamaffiche en staan ook vermeld op www.kruibeke.be. De ondernemer scant de bon en deze wordt automatisch ontwaard. Bovendien mag je de bon bij verschillende handelszaken gebruiken, bijvoorbeeld voor een koffietje in een horecazaak en de dag erna bij de lokale bakker. De resterende waarde blijft op de bon staan. “Dankzij de samenwerking met een gespecialiseerde firma, verloopt alles correct achter de schermen en is misbruik uitgesloten”, benadrukt de schepen. “De meer dan 80 deelnemende handelaars werken via een gebruiksvriendelijke app en hoeven geen papieren administratie bij te houden.”

Extra boost voor horeca

Maar er is nog meer: elk gezin ontvangt ook een unieke code om een zomer+bon aan te kopen. “Voor deze bon betalen inwoners slechts 25 euro, maar krijgen ze er 10 euro bovenop om bij de lokale horeca te verbruiken. Aangezien de horecazaken pas als laatste hun deuren opnieuw mochten openen, vonden we dat ze een extra duwtje in de rug goed konden gebruiken”, stelt Kris Smet. “Hiermee lanceert Kruibeke een uniek concept. Wij nemen als lokaal bestuur de extra 10 euro voor onze rekening, die je enkel bij geregistreerde horecazaken kan verbruiken. Zo hopen we dat nog meer mensen hier winkelen én genieten op de talrijke terrasjes. We werken trouwens ondertussen aan een reglement om de terrassen van bestaande horecazaken tijdelijke uitbreidingsmogelijkheden te bieden.” Vooral in Bazel kreeg de horeca rake klappen. Den Duiventoren en Oan De Kaarek sloten al de deuren. Broodjeszaak ’t Smakske sluit deze maand en De Wase Wis staat intussen te koop. In Rupelmonde blijft Scaldiana voorlopig gesloten en tearoom Pascal doet enkel nog afhaal.

De zomer+bon kan nog tot 15 augustus 2020 online aangekocht worden door iedereen die een unieke code ontving. Zowel de zomerbon (15 euro) als de zomer+bon (25 euro shoptegoed en 10 euro horecategoed) zijn geldig van 1 tot en met 31 augustus 2020. Alle info is te lezen op www.kruibeke.be.