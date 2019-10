‘FOK, 't is weer file aan de Kennedytunnel’: nieuwe mysterieuze beweging zet liefde voor Kruibeke op hilarische wijze in de kijker Kristof Pieters

02 oktober 2019

17u58 6 Kruibeke Op sociale media is een nieuwe mysterieuze beweging actief: FOK. Dit is geen scheldwoord maar staat voor ‘Fier Op Kruibeke’. De verkoop van ludieke T-shirts met treffende slogans loopt intussen als een trein. “Onze bedoeling is de verzuring tegengaan. We willen mensen bijeen brengen die graag in Kruibeke wonen en fier zijn op hun dorp”, klinkt het.

De mensen achter de FOK-beweging willen liever zelf uit de schijnwerpers blijven. “Wie de FOK-beweging heeft opgestart, heeft geen belang”, legt één van hen uit. “Daarom heet dit ook een beweging. Een aantal mensen heeft de koppen bij elkaar gestoken omdat ze er de nood toe voelden. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen kregen we schrik omdat er toch heel wat polarisatie aan de oppervlakte kwam drijven in deze gemeente. Wij willen de mensen daarom uitnodigen om te focussen op de gelijkenissen, op wat de mensen in deze gemeente verbindt. Dat zijn zaken zoals de Polders van Kruibeke maar ook de veerboot tot zelfs de stoof van één van Roos Pap, alias De Voermansrust, toch een monument van een café ons dorp.”

Vrolijke beweging

De FOK-beweging is apolitiek maar heeft wel een duidelijke boodschap. “Wij willen een vrank en vrije, vrolijke beweging opstarten die boven alle partijgrenzen mensen bijeenbrengt die graag in Kruibeke wonen. Mensen die mee willen helpen om hier een bruisende, toffe gemeenschap uit te bouwen waar iedereen zich welkom voelt en deel van mag uitmaken. Onze bedoeling is ook om alle Kruibekenaren met elkaar te laten praten, om ze te triggeren om contact te maken met elkaar. Om van ideeën te wisselen.” Dat lukt intussen al vrij aardig. De campagne is razendsnel viraal aan het gaan en heel wat mensen hebben intussen al leuke beelden over Kruibeke gepost met de hashtag FOK.

FOK wil mensen echter ook laten lachen. “Want lachen is belangrijk. Daarom steken we ook de draak met bepaalde fenomenen zoals de file aan de Kennedytunnel. Want eigenlijk willen we ook een beetje fier zijn dat we tussen al die verkeersellende elke dag worden vernoemd op de radio. Al deze mankementjes maken Kruibeke tot wat het is. En ook daar kunnen we fier op zijn.”

Ook Bazel en Rupelmonde

Hoe FOK mensen wil verbinden en hen aan het lachen brengen? “In eerste instantie door de verkoop van ludieke T-shirts met treffende slogans. Wie zo’n T-shirt koopt en draagt, laat dat zien. Die wil tonen dat hij of zij een fiere Kruibekenaar of een fiere FOKker is. Met de kleine commissie die we op die T-shirts hebben zouden we relevante activiteiten willen organiseren en evenementen waarbij we elkaar kunnen ontmoeten en discussie gaan. Met de t-shirts heeft iedereen de kans om te tonen waarop je fier bent in Kruibeke en dat je blij bent dat je in deze gemeente woont. En met Kruibeke bedoelen we uiteraard Kruibeke, Bazel én Rupelmonde. Maar omdat FOK beter klinkt dan FOB of FOR hebben we dan ook voor de overkoepelende naam FOK gekozen”, klinkt het lachend.

T-shirts kan men bestellen via https://shop.spreadshirt.be/fieropkruibeke.