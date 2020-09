‘De Moekes’ ontfermen zich over 18 kindjes in nieuwe groepsopvang Kristof Pieters

02 september 2020

10u50 0 Kruibeke De voormalige buitenschoolse kinderopvang in de Broekdam-Zuid in Kruibeke krijgt een tweede leven ingeblazen. Het gebouw werd ingericht als groepsopvang voor kinderen tussen 0 en 2,5 jaar. Kinderbegeleiders Patsy, Fanny en Hilde vangen er vanaf deze week kindjes op.

Dankzij de groei van de gemeente, kent Kruibeke veel jonge gezinnen met baby’s en peuters. Om hen van voldoende opvang te voorzien, werd beslist om een nieuwe groepsopvang in te richten in de voormalige BKO. Er werd de afgelopen weken hard gewerkt om de ‘De Moekes’ klaar te stomen. Deze ‘Moekes’ zijn drie kinderbegeleiders die vanaf 1 september samenwerken in een aangepast pand. Hierdoor kunnen er tot 18 kinderen gelijktijdig opgevangen worden. “Met meerdere kinderbegeleiders onder één dak werken heeft verschillende voordelen. De opvang kan bijvoorbeeld open blijven wanneer er onverwachts één van de kinderbegeleiders ziek wordt”, legt kinderbegeleider Fanny uit. “Daarnaast hebben we meer ruimte ter beschikking dan wat we in ons eigen huis zouden kunnen aanbieden. Het pand beschikt over een grote afgesloten tuin, twee afzonderlijke slaapruimtes, een aparte opbergruimte, een keuken, een aparte eetruimte en een mooie grote leefruimte. Kinderen moeten kunnen bewegen, klimmen, zingen, dansen en springen. Dit is zeker mogelijk in onze nieuwe groepsopvang.”

Schepen van gezin en welzijn Filip Vercauteren (CD&V) is blij met de opening van deze eerste groepsopvang: “Met dit pilootproject geven we de kans aan kinderbegeleiders om samen een opvang uit te baten. Als we hiermee mensen warm kunnen maken om aan de slag te gaan als kinderbegeleider, kunnen we bekijken hoe we dit in de toekomst verder kunnen uitbouwen.”

Baby’s en peuters van 0 tot 2,5 jaar zijn welkom van maandag tot vrijdag tussen 7 uur en 18 uur. Er zijn ook plaatsen voorbehouden voor kansarme kinderen. De kostprijs wordt berekend op basis van het inkomen van de ouders en het aantal kinderen dat je ten laste hebt. Opvang is reeds mogelijk vanaf 5,32 euro per dag. Wie meer informatie over de tarieven wenst of zich wilt aanmelden, kan contact opnemen met de dienst voor gezinsopvang via onthaalouders@kruibeke.be of 03 740 96 12.