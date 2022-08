Krijgen drie voetbalclubs tegelijk een kunstgrasveld? “Of we het tegelijk uitvoeren, hangt af van financiële middelen”

WERVIKIn het meerjarenplan van het lokaal bestuur in Wervik is voor 2025 een krediet van 400.000 euro voorzien voor de aanleg van een kunstgrasveld. Met Eendracht Wervik in derde amateur, SK Geluwe in tweede provinciale en Sparta Kruiseke in derde provinciale zijn er drie voetbalclubs. Mogelijks komt er een andere wending en krijgen de drie clubs in hetzelfde tussenseizoen elk een kunstgrasveld.

“In de aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd door verschillende partijen de belofte gemaakt dat er een kunstgrasveld zou komen voor één de voetbalclubs op ons grondgebied”, aldus gemeenteraadslid Jari Denorme van oppositiepartij N-VA. “Vandaag hebben we de indruk dat dit kunstgrasveld nog niet voor binnenkort lijkt te zijn.”

Objectieve criteria?

“Onze fractie is alleszins een grote voorstander van kunstgrasvelden. Dit biedt een groot comfort voor onze sporters. Dit zowel op het vlak van blessures als het comfort om heel het jaar op een mooie kunstgrasveld te kunnen spelen”, voegt Jari Denorme toe. “Als vertegenwoordiger bezoek ik onder andere voetbalclubs in West-Vlaanderen. Ik heb de indruk dat wij als stad wat achterop hinken. Bij veel clubs is een kunstgrasveld reeds jaren aanwezig.”

Denorme stelt zich echter vragen bij de timing van de kunstgrasvelden. “We hebben opgevangen dat er door het schepencollege geen keuze is gemaakt om te starten met één club maar alles in één keer te doen voor de drie clubs. Zou het niet zonde zijn om dit op te schuiven enkel en alleen om geen clubs te bevoorrechten?”, vraagt hij zich af. “Ik ben ervan overtuigd dat er een keuze zou kunnen worden gemaakt op basis van objectieve criteria. Als de andere clubs dan een concrete datum krijgen wanneer dit ook bij hen in orde komt, vermoeden we dat de clubs hier begrip zouden voor hebben.”

Financiële middelen

Schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit) bevindt zich in heel die discussie in een vervelende situatie, want hij is namelijk voorzitter van Sparta Kruiseke. “Ik kies niet graag bij welke club we het eerste kunstgrasveld voorzien”, reageert de sportschepen. “Of we het op drie plaatsen tegelijk laten doen, zal moeten afhangen van de financiële middelen. Bij Sport Vlaanderen zijn we alvast ingeschreven voor een gezamenlijke aankoop.”

Raadslid en voormalig voetballer van Eendracht Wervik Johan Deneut (Vooruit) is duidelijk geen voorstander van kunstgrasvelden. Dat liet hij tijdens de gemeenteraad al een paar keer blijken. Raadslid Kristof Vandamme (CD&V) drong enkele jaren geleden op de gemeenteraad vanuit de oppositie al een aantal keer aan op een kunstgrasveld. Zijn partij behoort sedert de bestuurswissel nu tot de meerderheid.

