WZC Atrium wacht na 13 overlijdens niet op beloofde testkits overheid en test bewoners zelf: bijna twee derde positief Robby Dierickx

09 april 2020

15u11 0 Kraainem In woonzorgcentrum Atrium in Kraainem – één van de 85 woonzorgcentra die testkits van de overheid krijgen – hebben 19 van de 31 bewoners positief getest op COVID-19. Opvallend: het rusthuis heeft niet gewacht op de testkits van de overheid, maar besloot zelf de testen uit te voeren. Sinds de uitbraak van het coronavirus stierven er namelijk al dertien bewoners.

De overheid maakte begin deze week bekend dat het 11.000 testkits voor Vlaamse rusthuizen vrijgemaakt had. Samen met 84 andere woonzorgcentra werd ook WZC Atrium in Kraainem geselecteerd. Een logische keuze, want sinds midden maart stierven er in het rusthuis al dertien bewoners - normaal zijn het er in zo’n tijdspanne gemiddeld drie. Vier van hen overleden in het ziekenhuis en testten positief op COVID-19, de negen anderen werden niet getest, maar vermoedelijk is ook bij een groot deel van hen het coronavirus de doodsoorzaak. Op de testkits van de overheid wachten ze ondertussen nog steeds in WZC Atrium, maar vorig weekend besloot de directie om op eigen houtje alle bewoners te testen.

Aparte afdelingen

“Van de dertig mensen die momenteel in het woonzorgcentrum verblijven, testten er negentien positief”, zegt Johan Crijns, CEO van Anima Care, de groep achter WZC Atrium. “Eén bewoner werd niet getest omdat hij in het ziekenhuis lag met een heupfractuur. Daar testte hij enkele dagen geleden echter ook positief op het coronavirus, maar ondertussen is hij alweer aan de beterhand. De bejaarden die positief getest hebben op het virus liggen sinds dinsdag op een aparte afdeling. We hebben onze personeelsleden in twee teams onderverdeeld: één team werkt uitsluitend op de afdeling met de coronapatiënten, het andere team verzorgt de andere bewoners.”

Tweede test

Voorlopig werden alleen de bewoners getest. “Voor de personeelsleden wachten we op de testkits van de overheid”, aldus nog Crijns. “Een negental van hen zat de voorbije dagen wel thuis met symptomen. Zodra we de testkits van de overheid krijgen, zullen we alle werknemers testen en worden de bewoners aan een tweede test onderworpen.”