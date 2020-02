Voormalig burgemeester neemt ontslag uit gemeenteraad Wouter Hertogs

29 februari 2020

10u57 0 Kraainem Voormalig burgemeester Arnold d’Oreye de Lantremange van faciliteitengemeente Kraainem neemt ontslag uit de gemeenteraad. Hij wordt tijdens de gemeenteraad van dinsdag 3 maart opgevolgd door partijgenoot Bruno Schroeven (Défi+MR).

De 81-jarige de Lantremange was één van de burgemeesters die niet benoemd werden door toenmalig Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Marino Keulen omdat hun faciliteitengemeenten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 Franstalige oproepingsbrieven hadden verstuurd. Zo bleef de Lantremange tot 2012 louter ‘waarnemend’ in functie.

De Lantremange begon zijn politieke carrière in Sint-Pieters-Woluwe, waar hij van 1970 tot 1989 gemeenteraadslid was. Van 1976 tot 1982 was hij schepen van cultuur. Sinds 1994 was hij gemeenteraadslid in Kraainem. Hij was er van 2001 tot 2004 ook schepen en nadien eerst burgemeester (2005-2006) en daarna waarnemend burgemeester (2007-2012). Daarna was hij tot 2017 nog schepen.

In 2018 werd de Lantremange opnieuw verkozen als kandidaat van de lijst Défi+MR. Na de verkiezingen vormden Kraainem-Unie en Lijst Burgemeester een coalitie en belandde Défi+MR in de oppositie. Door de rechtstreekse verkiezing van schepenen in faciliteitengemeenten heeft Défi+MR deze legislatuur toch drie vertegenwoordigers in het schepencollege.

