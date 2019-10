Vluchtelingen en atleten Special Olympics spelen samen potje voetbal RDK

14 oktober 2019

14u23 0 Kraainem Om de sociale inclusie in onze maatschappij te bevorderen hebben enkele atleten van de Special Olympics en vluchtelingen maandagvoormiddag enkele voetbalwedstrijdjes gespeeld in Kraainem.

Vier unified teams – een mix tussen vluchtelingen en atleten van de Special Olympics – namen het een hele voormiddag lang tegen elkaar op. Bedoeling van dit vriendschappelijk voetbaltornooi was de taboes rond de verstandelijke beperking te doorbreken. De organisatie is immers van mening dat door middel van sport en in het bijzonder het Play Unified-concept, dat atleten met en zonder beperking in hetzelfde team samenbrengt, de sociale inclusie in onze maatschappij bevorderd wordt.

Het evenement maakte deel uit van de wereldwijde Special Olympics-beweging die veel evenementen in het buitenland organiseert, zoals de Wereldwinterspelen in Zweden (2021) of de Wereldzomerspelen in Duitsland (2023). Een manier voor de Special Olympics-atleten om te leren omgaan met andere culturen.

Na de wedstrijden volgde een medailleceremonie, waarna de sporters voor een lichte lunch aan tafel mochten schuiven.