Toch geen zwaaimoment voor woonzorgcentrum Atrium wegens ‘Lockdown-light’ Robby Dierickx

18 maart 2020

11u17 0 Kraainem Ze hadden er ongetwijfeld hard naar uitgekeken, maar de bewoners van woonzorgcentrum Atrium in Kraainem zien het ‘zwaaimoment’ met hun familie van woensdagmiddag volledig in het water vallen. Door de verscherpte maatregelen en de dreigende overrompeling op het terras van het rusthuis, heeft de directie het initiatief voorlopig verplaatst naar 6 april.

Om de bewoners van woonzorgcentrum Atrium in Kraainem toch de kans te bieden om hun familieleden in deze coronacrisis even te ontmoeten, had de directie woensdagmiddag een zwaaimoment ingelast. Maar de verscherpte maatregelen van de federale overheid staken daar finaal een stokje voor. “We wilden de familieleden op ons terras ontvangen, terwijl de bewoners binnen zouden blijven”, legt directrice Kathy Huybrechts uit.

“Ze zouden elkaar niet alleen kunnen zien, maar ook via de telefoon kunnen praten. Voor de familieleden hadden we koffie, thee of andere drankjes voorzien. Bewoners die geen bezoek van familie zouden krijgen, zouden een praatje met een vrijwilliger kunnen slaan. Maar door de verscherpte maatregelen die deze middag in werking treden, hebben we alles afgeblazen. De overheid maant ons allemaal aan om alleen voor strikt noodzakelijke zaken naar buiten te gaan. Dan konden we het niet maken om een grote groep mensen op het terras te verzamelen.”

Geen besmettingen

Voorlopig wordt het zwaaimoment uitgesteld naar 6 april, aangezien de verscherpte maatregelen tot 5 april gelden. “Wordt die periode verlengd, dan zien we nog wat we doen”, aldus de directrice. In het rusthuis zijn volgens Kathy Huybrechts nog geen besmettingen vastgesteld.