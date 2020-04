Sportcoach doet personeel zwaar getroffen WZC Atrium even niet aan coronavirus denken Robby Dierickx

21 april 2020

12u01 4 Kraainem Het personeel van woonzorgcentrum Atrium in Kraainem kreeg het de voorbije weken zwaar te verduren – maar liefst 14 van de 44 bewoners overleden aan het coronavirus – waardoor van ontspanning geen sprake was. Dinsdag konden ze eindelijk even genieten, want een sportcoach zorgde voor een bewegingsles in de tuin.

Sinds midden maart houdt het coronavirus woonzorgcentrum Atrium in Kraainem in een wurggreep. In amper vijf weken tijd moest het rusthuis afscheid nemen van maar liefst veertien bewoners. Daardoor blijven er momenteel slechts dertig bejaarden over. Ook heel wat personeelsleden geraakten besmet met het coronavirus, waardoor de werkdruk in het woonzorgcentrum exponentieel de hoogte in ging. “Het leven van onze werknemers – zowel op het werk als thuis - wordt nu al weken beheerst door het coronavirus”, weet directrice Kathy Huybrechts. “Voor ontspanning was er geen tijd. Nu de situatie in ons woonzorgcentrum eindelijk wat stabiliseert, wilden we het personeel even samen laten genieten.”

Dinsdagvoormiddag kwam dan ook de sportcoach van één van de personeelsleden naar de tuin van WZC Atrium om een halfuurtje bewegingsles te geven. Niet alleen leuk voor de werknemers zelf, maar ook voor de bewoners. “Zij konden van op hun balkon immers genieten en lachen met hun verzorgers (lacht)”, besluit de directrice.

Ondertussen lijkt de situatie in WZC Atrium onder controle. De bewoners die twee weken geleden positief testten op het coronavirus zijn inmiddels aan de beterhand. De directie hoopt nu vurig dat een tweede besmettingsgolf uit blijft.