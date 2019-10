Rechter mild voor man die mes trok om discussie te beslechten WHW

09 oktober 2019

16u26 0 Kraainem Een veertiger die betrokken was bij een steekpartij in Kraainem is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan drievierde met uitstel. Een ruzie met een bevriend gezin was uitgedraaid op een vechtpartij, waarbij de veertiger viermaal zou hebben uitgehaald met een mes.

M.M. bracht op 16 juni 2018 met zijn echtgenote in Kraainem een bezoekje aan een bevriend gezin. Na ettelijke biertjes haalde de zoon des huizes een biljet van 100 dollar boven. M., die ervan overtuigd was dat het om een vals biljet ging, scheurde prompt het briefje. Dat deed de zoon van het bevriend koppel in woede ontsteken en het kwam tot een gevecht tussen de twee. Na een eerste confrontatie daagde M. de zoon uit ‘om het als mannen uit te vechten’. De twee kemphanen trokken de straat op, waar ze hun gevecht voortzetten.

M. bleek echter een vreemde definitie te hebben van ‘als mannen iets uitvechten’ en haalde plots een mes boven. Vervolgens haalde hij meermaals uit naar het slachtoffer. Het parket had 5 jaar cel gevorderd voor poging doodslag. De rechter herkwalificeerde dit naar slagen en verwondingen. “Hij heeft meteen na de feiten al verklaard dat hij zijn mes bovenhaalde uit schrik. Eerst heeft hij zich ook verdedigd met zijn vuisten maar pas daarna heeft hij zijn mes gegrepen. Het slachtoffer sprak ook van snijwonden, eerder dan steekwonden”, klonk het in het vonnis. Toch benadrukte de rechter de ernst van de feiten. “Het slachtoffer had vier snijwonden op de rug. Het kan niet aanvaard worden dat dergelijke zattemansruzies met een mes worden uitgevochten.”