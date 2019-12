Politie op zoek naar oplichtster die geld aftroggelt van bejaarde dame SHVM

11 december 2019

13u38 2 Kraainem Politie en parket zijn op zoek naar een vrouw die op 24 mei van dit jaar een bejaarde dame heeft opgelicht. De vrouw ging op zoek naar haar slachtoffer in een Delhaize-filiaal in Kraainem en ging uiteindelijk aan de haal met zo’n 300 euro. In het opsporingsprogramma Faroek op VTM verscheen dinsdag een fragment over de zaak.

Op het fragment zie je hoe de oplichtster de winkel binnenloopt, op zoek naar een slachtoffer. Even later komt een 80-jarige vrouw nietsvermoedend haar inkopen doen. De verdachte ziet de bejaarde dame en loopt even later op haar af. Ze beweert dat ze elkaar nog kennen van vroeger en vertelt haar dat ze op dit ogenblik in Canada woont. Ze zou die dag nog terugreizen, maar wil haar spullen, die volgens haar cadeaus voor vrienden zijn, niet terug meenemen. Ze beweert dat ze haar vrienden niet meer tijdig zal terugzien en ze om die reden geen extra taksen wilt betalen. De daadster verzoekt om haar spullen achter te laten in het appartement van de bejaarde vrouw. Het slachtoffer stemt in. Het gesprek duurde zo’n vijf minuten. De twee spreken vervolgens af om samen de winkel uit te lopen.

300 euro

De oplichtster stapt samen met het slachtoffer naar de ondergrondse garage van de winkel. Even later rijdt de oplichtster achter de wagen van de vrouw aan en arriveren samen aan het appartement. Eens binnen haalt de oplichtster een bedovertrek, een kussen en een donsdeken boven waarvan de politie vermoedt dat ze gestolen zijn. In eerste instantie wil de oplichtster de spullen gratis overhandigen aan het slachtoffer, maar bedenkt zich en vraagt 400 euro. De bejaarde dame zegt dat er niet zoveel geld aanwezig is en overhandigt de oplichtster uiteindelijk 300 euro. De oplichtster is op dat moment zo’n 15 minuten binnen. Op het ogenblik dat de bejaarde dame argwaan krijgt en meer uitleg vraagt, neemt de oplichtster de benen met een smoes dat ze haar vlucht moet halen.

Beschrijving

De oplichtster is tussen 40 en 50 jaar oud en ongeveer 1m60 lang. Ze heeft blond-bruin haar. Ze spreekt Frans en ze is vermoedelijk een Française. Op het ogenblik van de feiten droeg ze een beige of kaki jurk en een blauwe jeansvest. Ze droeg een zonnebril en een schoudertas. De oplichtster reed met een witte wagen, met een witte nummerplaat met zwarte cijfers. De politie vermoedt dat de vrouw al meerdere slachtoffers maakte aangezien de verdachte goed voorbereid was.

Heeft u meer informatie over deze zaak, neem dan contact op met de politie op het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.