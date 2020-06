Politie op zoek naar man die meisje (18) probeerde te verkrachten: “Zo bang dat ik niet durfde bewegen” JCV

09 juni 2020

22u20 378 Kraainem De politie is op zoek naar een man die in februari een meisje van 18 jaar oud uit Kraainem probeerde te verkrachten. Slachtoffer Manon kon ternauwernood ontsnappen. Ze getuigde dinsdagavond in het VTM-opsporingsprogramma FAROEK. “Ik was zo bang dat ik niet durfde bewegen in de struiken waar ik me verstopt had”, zegt ze.



De poging tot verkrachting gebeurde op maandag 17 februari van dit jaar in het parkje aan de Nachtegalenlaan in Kraainem. Manon maakte toen een wandeling in haar eigen buurt om haar gedachten te verzetten. “Mijn vriend had het uitgemaakt dus ik voelde me slecht”, zegt ze in een reportage van het VTM-opsporingsprogramma FAROEK. “Ik voelde dat iemand me aan het volgens was. Ik stapte sneller want ik was bang en wilde naar huis.”

De man sprak haar aan en bleef haar aanklampen. “Ik wilde zo snel mogelijk naar huis”, zegt Manon. “Maar hij pakte me vast en begon me te betasten. Hij zei ook dat hij me zou verkrachten. Toen heb ik hem een kniestoot gegeven. Tegelijkertijd gaf hij mij een vuistslag op mijn kaak. We zijn allebei op grond gevallen en dan ben ik gaan lopen en schuilde ik in de struiken.”

In het park krijgt ze dan telefoon van haar ouders. “Mijn stiefpapa is gekomen en riep mijn naam”, zegt ze. “Pas thuis kon ik uitleggen wat er gebeurd was. Mijn stiefpapa is nog in het parkje gaan kijken, maar heeft de man niet meer gevonden.”

Manon is nog altijd bang om alleen buiten te komen. “Elke keer als ik een man met een dikke baard zag, was ik bang”, zegt ze. “Door erover te praten hoop ik er zelf beter mee om te gaan en hopelijk de dader te vinden.”

Ander slachtoffer

De verdachte zou in januari ook een studente verpleegkunde hebben lastig gevallen in de buurt van het UZ Saint-Luc. De kans bestaat dat hij opnieuw toeslaat. Het gaat om een Franstalige blanke man van 40 à 50 jaar oud met donkerbruin haar en een volle baard. De man is ongeveer 1 meter 85 groot en stevig gebouwd. Hij droeg op het moment van de feiten een kaki jas met een bontkraag.

Wie meer informatie heeft over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30 300 of via opsporingen@police.belgium.be.