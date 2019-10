Oppositie verlaat gemeenteraad na bitsige discussie over meerjarenplan Robby Dierickx

23 oktober 2019

15u45 0 Kraainem In Kraainem heeft de voltallige oppositie van Défi+MR+Ind. dinsdagavond de gemeenteraad vroegtijdig verlaten na een bitsige discussie over het meerjarenplan. De meerderheid – Kraainem Unie en Lijst Burgemeester – vroeg een stemming over twaalf prioriteiten in het meerjarenplan, zonder het over de cijfers te hebben. Not done, vond de oppositie, waarop de raadsleden opstapten.

De bom barstte dinsdagavond toen de meerderheid de gemeenteraad vroeg om te stemmen over twaalf prioriteiten die eind dit jaar deel zullen uitmaken van het meerjarenplan. “Het gaat om prioriteiten die het schepencollege naar voor wil schuiven, maar die nog niet voor de volle honderd procent vast liggen”, legt gemeenteraadsvoorzitter Luc Timmermans uit. “Maar op die manier weet iedereen wel welke richting we willen uitgaan. Raadslid Carel Edwards (Kraainem Unie) voegde er nog aan toe dat de lijst aangepast kan worden zodra de resultaten van de peiling bij de bevolking en de financiële haalbaarheidsstudie bekend zouden zijn. Als blijkt dat de bevolking geen vragende partij is voor één van die punten, dan kunnen we de plannen zonder problemen nog opbergen. Met andere woorden: we vroegen enkel de goedkeuring voor de eerste versie van onze prioriteiten.”

Maar daar had de oppositie duidelijk geen oren naar. Na een bitsige discussie besloten de raadsleden van Défi+MR+Ind. op te stappen. “De opmaak van het meerjarenplan verloopt al maanden stroef”, zegt oppositieraadslid Alain Van Herck. “Dat het schepencollege nu met een voorstel komt zonder te weten hoeveel alles zal kosten, is absurd. Ik koop toch ook geen Porsche zonder na te gaan of die aankoop wel in mijn budget past. Toen de meerderheid ons zei dat de gemeenteraad voor tien minuten geschorst zou worden zodat wij als oppositie onze tien prioriteiten konden opstellen, hebben we de zaal verlaten. Hoe kunnen we nu in tien minuten tijd over zoiets belangrijk nadenken?”

Het punt werd uiteindelijk goedgekeurd door de gemeenteraad, al gebeurde dat zonder de oppositie.