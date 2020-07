Mondmasker voortaan verplicht in Potaardestraat Robby Dierickx

30 juli 2020

15u08 0 Kraainem Het schepencollege van Kraainem verplicht het dragen van een mondmasker in de Potaardestraat. Die straat sluit aan op de drukbezochte winkelkern van Stokkel in Sint-Pieters-Woluwe.

Sinds 11 juli moeten we allemaal een mondmasker dragen in winkels en winkelcentra en op 25 juli werd die verplichting uitgebreid naar drukke winkelstraten, openbare gebouwen en op markten. Daarnaast gaf de Nationale Veiligheidsraad de gemeentebesturen de opdracht om op haar eigen grondgebied te bepalen waar het dragen van een mondmasker het best verplicht wordt. Het schepencollege van Kraainem besliste dinsdag om de mondmaskerplicht in te voeren in de Potaardestraat. Die beslissing komt er omdat de straat aansluit op de drukke winkelkern van Stokkel in Sint-Pieters-Woluwe. In die zone is het dragen van een mondmasker ook verplicht. De maatregel geldt tot ze wordt opgeheven.

De lokale politie zal regelmatig controles uitvoeren in de Potaardestraat. Wie de regel aan zijn laars lapt, riskeert een boete van 250 euro.