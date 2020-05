Man wil per se van Italië naar Halse politierechtbank reizen na ongeval in Kraainem Tom Vierendeels

19 mei 2020

10u44 0 Kraainem Een man die momenteel in Italië verblijft dringt erop aan om zelf voor de Halse politierechtbank te verschijnen. Hij zit momenteel vast door de coronacrisis. Hij staat terecht voor een ongeval onder invloed met vluchtmisdrijf.

Het ongeval deed zich voor op 10 juli van vorig jaar in Kraainem. Hij had een ongeval, maar sloeg op de vlucht en kon onderschept worden. Hij bleek 2,12 promille in het bloed te hebben. Eerder verblijf in de man in Brazilië, maar hij bevindt zich nu in Italië. “Hij dring er echt op aan om zelf te verschijnen”, sprak de advocaat. “Maar hij zit vast door de afgelaste vluchten.” Politierechter Dina Van Laethem gaf aan dat een persoonlijke verschijning niet aangewezen is door de coronamaatregelen en vroeg zich ook luidop af want de man nog meer zou kunnen vertellen. Ze ging uiteindelijk in op de vraag waardoor de zaak uitgesteld wordt naar juni.