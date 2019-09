Kraainem Football Club ontvangt 2.000ste vluchteling: “Dienen als voorbeeld voor heel België” JCV

10 september 2019

19u02 0 Kraainem Voetbalploeg Kraainem Football Club vierde dinsdag feest. De club ontving haar 2.000ste vluchteling in het kader van het project ‘We welcome young refugees’. “Voor een multiculturele club als de onze is het vanzelfsprekend om mensen samen te brengen.”

De vluchtelingen van tussen de 12 en de 18 jaar oud komen uit het centrum van Fedasil in Sint-Pieters-Woluwe, waarmee de club samenwerkt. Elke week ontvangt de club drie keer per week groepjes van tussen de vijf en de tien jongeren. Zij krijgen dan een voetbaltraining van een gediplomeerde coach, een taalles gegeven door vrijwillige leerkrachten en een maaltijd. De club geeft hen ook een volledige voetbaluitrusting. “Afhankelijk van welke taal ze al spreken, geven we hen les in het Nederlands, Frans of soms Engels”, zegt Benjamin Renauld van Kraainem Football.

De actie loop al sinds september 2015 en op dinsdag mocht de club dan ook de 2.000ste vluchteling verwelkomen op training. Om de festiviteiten extra in de verf te zetten, kreeg de club hoog bezoek: Secretaris-generaal van de UEFA Theodore Theodoridis, voorzitter van de Belgische voetbalbond Mehdi Bayat, minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld), Europees commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos en voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité Pierre-Olivier Beckers.

Motivatie

Het Kraainemse project dient immers als voorbeeld voor andere clubs. “De voetbalbond gebruikt ons idee om andere clubs aan te sporen hetzelfde te doen”, zegt Benjamin Renauld van Kraainem Football. “We dienen dus als voorbeeld. Als kleine club zijn we eigenlijk vooral bekend om dit project. Sommige jongeren komen slechts enkele keren of vallen weg door hun verblijfssituatie in België. Anderen blijven dan weer komen. Soms zie je dat ze echt de motivatie en ook het voetbaltalent hebben. Er zijn jongeren die nu zelfs bij de U21 of in de ploeg staan in 4de Provinciale.”

Voor Kraainem Football was het opzetten van het project vanzelfsprekend. “Onze club is zelf heel multicultureel”, zegt Renauld. “Met 42 verschillende nationaliteiten. Het is voor ons dan ook heel normaal dat we mensen met een verschillende achtergrond proberen samen te brengen. ‘We welcome young refugees’ is een project dat perfect binnen onze filosofie past. Daarom komen we hiermee ook naar buiten. Wij willen het project nog een hele tijd verder zetten en zo veel mogelijk andere clubs aansporen om hetzelfde te doen.”

Mogelijk blijft het niet alleen bij voetbal voor de club. Samen met het BOIC wordt bekeken of het aanbod ook kan uitbreiden naar andere sporten.