Jourdainpark ’s nachts op slot nadat jongeren er aanhoudend feestjes in houden: 150 euro boete voor wie wet overtreedt Robby Dierickx

07 augustus 2020

17u36 0 Kraainem Wie tussen zonsondergang en zonsopgang het Jourdainpark in Kraainem betreedt, riskeert een boete tot 150 euro. De gemeente doet het park ’s nachts ‘op slot’ omdat jongeren er al weken voor overlast zorgen. Na het sluitingsuur van de cafés organiseren ze er kleinschalige feestjes en laten ze heel wat afval achter. “Omdat preventie niet helpt, moeten we nu jammer genoeg repressief optreden”, zegt burgemeester Waucquez.

Al een paar weken maken jongeren het ’s nachts te bont in het Jourdainpark in Kraainem. Omwonenden deden hun beklag bij het schepencollege omdat ze tijdens hun wandeling in het park steeds afval aantroffen dat er de nacht voordien achtergelaten werd. “De politie heeft de jongeren meermaals beleefd gevraagd om ’s nachts uit het park te blijven, maar dat bracht weinig soelaas”, zegt Kraainems burgemeester Bertrand Waucquez. “Ondanks de waarschuwingen bleven ze er na het sluitingsuur van de horeca kleinschalige feestjes organiseren. Daarbij lapten ze allerlei regels aan hun laars. Vooral het feit dat ze het park op verschillende plaatsen in een stort omtoverden, kan niet door de beugel. Ook kregen we af en toe met vandalisme te kampen. En daarom hebben we beslist om nu repressief op te treden.”

Ondanks de waarschuwingen bleven jongeren er na het sluitingsuur van de horeca kleinschalige feestjes organiseren. Daarbij lapten ze allerlei regels aan hun laars. Vooral het feit dat ze het park op verschillende plaatsen in een stort omtoverden, kan niet door de beugel. Ook kregen we af en toe met vandalisme te kampen. En daarom hebben we beslist om nu repressief op te treden Burgemeester Bertrand Waucquez

Concreet is het voortaan verboden om het Jourdainpark tussen zonsondergang en zonsopgang te betreden. “Als de preventieve maatregelen niet helpen, dan moeten we jammer genoeg repressief optreden”, aldus nog Waucquez. “Een beslissing die ik als burgemeester niet graag neem, maar als het niet anders kan, dan moet het maar. Concreet blijft het niet meer bij waarschuwen, maar deelt de politie boetes uit. Aangezien de jongeren verschillende regels aan hun laars lappen, is de kans ook reëel dat ze het niet zo nauw nemen met de coronamaatregelen. Het park wordt niet fysiek afgesloten, maar de politie zal er regelmatig controleren of de regel opgevolgd wordt.”

Patrouilles

De voorbije dagen werden al zowat twintig processen-verbaal uitgeschreven. “Elke nacht – indien dat gezien de andere interventies mogelijk is – rijdt een ploeg voorbij het Jourdainpark om na te gaan of de jongeren zich houden aan de aanpassing in het politiereglement”, zegt commissaris van politiezone WOKRA (Wezembeek-Oppem en Kraainem) Steve Vanhelmont. “Nu we strenger optreden, daalt het aantal klachten. We denken dan ook dat de repressieve maatregel haar vruchten afwerpt.”

Loslopende honden

Niet alleen de jongeren zorgden de voorbije weken trouwens voor overlast in het park. Ook hondenbaasjes die hun viervoeters los lieten lopen, hebben voor problemen gezorgd. “In de lente zaten er plots zwanenkuikens in het park, maar na enkele weken bleek dat een loslopende hond drie kuikentjes doodgebeten had. Honden moeten altijd aan de leiband gehouden worden”, besluit burgemeester Waucquez. Baasjes die de regel overtreden, riskeren eveneens beboet te worden.