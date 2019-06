Jongeman loopt rond met taser WHW

20 juni 2019

21u17 0 Kraainem Een twintiger uit Kraainem riskeert drie maanden cel voor verboden wapenbezit. Hij had een taser op zak toen de politie hem controleerde.

Tien maart 2018 was niet bepaald de geluksdag van de jongeman. Samen met enkele vrienden hing hij rond aan een tankstation aan de Wezembeeklaan. Omdat er in de buurt de nachten ervoor inbraken waren gebeurd besloot een patrouille halt te houden en de jongeren te controleren. Met de inbrakenplaag hadden ze niets te maken, maar een van hen bleek een taser op zak te hebben. “Die heb ik bij mij om me te kunnen verdedigen. ik ben vorige week in Ukkel nog aangevallen”, klonk het tegen de politie. De agenten moesten het verboden wapen niettemin in beslag nemen en enkele maanden later kreeg hij een voorstel tot minnelijke schikking van 350 euro. Deze betaalde hij niet waardoor hij vervolgd werd. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat. Uitspraak op 18 september.