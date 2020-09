Jongeman breekt in en gaat aan de haal met wagen: 23 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

08 september 2020

12u43 0 Kraainem Een twintiger riskeert 23 maanden cel voor een inbraak in Kraainem. Daarnaast wordt hij vervolgd voor misbruik van vertrouwen. Hij zou een gehuurde wagen nooit hebben teruggegeven.

Op 9 april werd N.M., op heterdaad betrapt bij een inbraak in een woning te Kraainem. Een buurtbewoner zag de man uit het tuinhuis van zijn buren komen en verwittigde de politie. Die doorzocht de buurt en kon N.M., die onder invloed van alcohol en drugs bleek te zijn, inrekenen. De agenten stelden vervolgens vast dat er niet alleen was ingebroken in het tuinhuis. Ook aan twee andere woningen waren immers braaksporen te vinden. Met een schroevendraaier, die vlakbij M. gevonden werd, was geprobeerd ramen te forceren. Terwijl de agenten aan hun vaststellingen bezig waren, slaagde de man erin om uit het politievoertuig ontsnappen. Lang kon hij niet genieten van zijn vrijheid, want korte tijd later werd hij opnieuw ingerekend.

De man werd niet aangehouden. Zijn lesje bleek hij echter nog niet geleerd te hebben. Nauwelijks een maand later liet hij zich opnieuw opmerken toen hij bij een vriend van zijn moeder een wagen huurde. Niet alleen betaalde hij de huurprijs niet, N.M. bracht het voertuig ook nooit terug. Het parket vorderde voor alle feiten samen een gevangenisstraf van 23 maanden tegen de man, die al eerder veroordeeld werd voor diefstallen en informaticabedrog. Uitspraak op 6 oktober.