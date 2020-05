Horeca-uitbaters en kleine zelfstandigen krijgen gemeentelijke premie van minstens 1.250 euro Robby Dierickx

05 mei 2020

09u17 0 Kraainem De gemeente Kraainem geeft horeca-uitbaters en kleine zelfstandigen die door de coronacrisis verplicht de deuren moesten sluiten een gemeentelijke premie van minstens 1.250 euro. Dat geld komt bovenop de Vlaamse hinderpremie van 4.000 euro.

De gemeenteraad keurde het premiereglement goed voor horeca-uitbaters en zelfstandige kleinhandelaars die door de federale overheid verplicht werden om hun zaak tijdelijk te sluiten door de uitbraak van het coronavirus. De gemeentelijke premie, een minimaal bedrag van 1.250 euro, is cumuleerbaar met de Vlaamse coronahinderpremie en kan met 300 euro per voltijdse medewerker verhoogd worden.

Daarnaast is ook een tweede verhoging van 40 euro per dag voorzien in geval de verplichte sluiting verlengd wordt. Horeca-uitbaters en kleine zelfstandigen die in aanmerking komen voor de premie, kunnen hier een aanvraagformulier invullen. Dat moet voor 31 mei gebeuren. Komt er een verlenging van de maatregel tot sluiting, dan moeten handelaars geen nieuwe aanvraag indienen. “We hopen dat deze premie de handelaars zal helpen om deze zware crisis te overbruggen en dat ze zal kunnen bijdragen aan de heropleving van het sociaal en verenigingsleven in onze gemeente”, klinkt het.