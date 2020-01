Hevige brand legt kelder eengezinswoning in de as, bewoner afgevoerd naar ziekenhuis SHVM RDK

21 januari 2020

17u31 1 Kraainem Een bewoner uit Kraainem is in de nacht van maandag op dinsdag naar het ziekenhuis vervoerd nadat er brand ontstond in de kelder van zijn woning. De man verkeert niet in levensgevaar.

De brand brak rond middernacht uit in de kelder van een eengezinswoning in de Ferdinand Kinnenstraat. Bij de aankomst van de Brusselse brandweer had de bewoner de woning al verlaten. Toch raakte hij licht bevangen door de rook en moest het slachtoffer bijgevolg naar het ziekenhuis. Volgens woordvoerder Walter Derieuw was de brand snel onder controle, maar is er heel wat rookschade. Ook de brandweer van Zaventem kwam ter plaatse om hun collega’s bij te staan in de opruimingswerken en de ventilatie van de ruimte.

De brand zou een accidentele oorzaak kennen, maar dat moet nog verder worden onderzocht.