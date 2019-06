Franse edelman uit Kraainem krijgt 4 jaar cel voor oplichting JCV

13 juni 2019

14u36 2 Kraainem Een Franse edelman die in Kraainem woont, is donderdag door de rechtbank tot 4 jaar cel veroordeeld voor oplichting. De man verdiende in totaal meer dan 63.000 euro door een onbestaande vakantiewoning te verhuren.

De echtgenote en de schoonzus van de man, die tot een van de oudste adellijke families van Frankrijk behoort, zaten mee in het complot. Zij werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 30 en 20 maanden.

De man stond terecht omdat hij samen met zijn echtgenote een onbestaande vakantiewoning verhuurde via allerlei tweedehandswebsites. Van de mensen die ingingen op het aanbod, vroeg hij een voorschot. Dat geld werd dan doorgesluisd naar rekeningen in het buitenland, waar het grootste deel ervan door zijn schoonzus werd afgehaald.

Niet aan proefstuk toe

In totaal gingen 92 mensen in op het aanbod om de woning te huren. 58 daarvan betaalden ook een voorschot. De oplichting ging zo ver dat er zelfs volledige contracten werden opgesteld en dat de slachtoffers instructies voor het alarm van de woning kregen. Als klap op de vuurpijl werden er ook nog eens sleutels opgestuurd van de zogezegde woning.

De vijftiger uit Kraainem was allerminst aan zijn proefstuk toe. Eind jaren ‘90 was hij in het Groothertogdom Luxemburg al betrokken bij een grootschalige oplichting waarbij investeerders woekerwinsten beloofd werden met niet-bestaande beleggingen. Samen met enkele anderen maakte hij toen een kleine 7 miljoen euro buit. Daarvoor werd hij in het Groothertogdom bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. Momenteel zit hij zijn straf in ons land uit.

In november 2017 werd de beklaagde in Brussel al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden omdat hij minstens tien mensen verschillende duizenden euro’s afhandig had gemaakt door wagens te koop aan te bieden en die vervolgens nooit te leveren.