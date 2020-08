Epidemioloog Harvard University lauwert Kraainem om inzet CO2-meters tegen coronavirus Robby Dierickx

06 augustus 2020

15u47 0 Kraainem Eric Feigl-Ding, een epidemioloog en onderzoeker aan de Harvard School of Public Health die bovendien betrokken is bij de FAS COVID-19 Rapid Taskforce in de Verenigde Staten, heeft op Twitter lof uitgesproken over de beslissing van Kraainem om gratis CO2-meters ter beschikking te stellen in de strijd tegen het coronavirus. Die meters geven aan wanneer een kamer verlucht moet worden.

De gemeente Kraainem deelt sinds mei CO2-meters uit aan handelaars, horeca-uitbaters, publieke ruimtes en scholen. “Een goede ventilatie met buitenlucht in binnenruimtes zou kunnen helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, zegt burgemeester Bertrand Waucquez. Het nieuws over het initiatief van de gemeente Kraainem werd opgepikt door enkele wetenschappers in het buitenland, waaronder ook Eric Feigl-Ding. Hij is niet alleen epidemioloog en onderzoeker aan de Harvard University, maar is ook betrokken bij de FAS COVID-19 Taskforce voor de coronabestrijding in de Verenigde Staten. Op zijn Twitter-pagina laat hij weten dat hij de verdeling van CO2-meters een goed initiatief vindt.

Koud weer

Burgemeester Waucquez is tevreden met de erkenning die zijn gemeente krijgt. “We stellen trouwens vast dat steeds meer medische experten van mening zijn dat het virus ook via aerosolen kan worden overgedragen. Hopelijk zet de federale regering hier snel op in, vooral met de komst van het koude weer in de herfst en winter waarbij mensen meer binnen zullen blijven”, besluit de burgemeester.