Drie lichtgewonden en lange file na ongeval op Ring in Kraainem JCV

20 oktober 2019

19u19

Bron: Belga 1 Kraainem Bij een ongeval op de Brusselse buitenring in de omgeving van Kraainem zijn zondagnamiddag drie lichtgewonden gevallen. Er waren twee voertuigen betrokken bij het ongeval.

Het ongeval gebeurde rond 16 uur. Dat meldt een woordvoerder van de federale politie die zich niet uitspreekt over de oorzaak van het ongeval. “In dezelfde omgeving deden zich in een tijdspanne van een half uur nog enkele andere ongevallen voor, maar de gevolgen hiervan bleven beperkt tot blikschade”, aldus de woordvoerder. Hierdoor was een rijstrook van de buitenring gedurende naar schatting anderhalf uur afgesloten voor verkeer. Dat veroorzaakte een lange file.