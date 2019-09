Discussie om dollarbiljet leidt tot steekpartij WHW

11 september 2019

21u12 0 Kraainem Een veertiger die betrokken was bij een steekpartij in Kraainem riskeert 5 jaar cel, waarvan een deel met uitstel. Een ruzie met een bevriend gezin was uitgedraaid op een vechtpartij, waarbij de veertiger viermaal zou uitgehaald hebben met een mes.

M.M. bracht op 16 juni 2018 met zijn echtgenote in Kraainem een bezoekje aan een bevriend gezin. Na ettelijke biertjes haalde de zoon des huizes een biljet van 100 dollar boven. M., de ervan overtuigd was dat het om een vals biljet ging, scheurde prompt het briefje. Dat deed de zoon van het bevriend koppel in woede ontsteken en het kwam tot een gevecht tussen de twee. Na een eerste confrontatie daagde M. de zoon uit ‘om het als mannen uit te vechten’. De twee kemphanen trokken de straat op, waar ze hun gevecht voortzetten. M; bleek een vreemde definitie te hebben van ‘als mannen iets uitvechten’ en haalde plots een mes boven. Vervolgens haalde hij meermaals uit naar het slachtoffer. “Het slachtoffer had vier snijwonden op de rug. Het ging weliswaar om oppervlakkige verwondingen maar gezien de plek waar ze zijn toegebracht, hadden ze dodelijk kunnen zijn. Dit is dus duidelijk een poging doodslag”, aldus het parket.

Angst

Volgens M.M. was het nooit zijn bedoeling geweest zijn tegenstrever te doden maar had hij het mes bovengehaald omdat hij vreesde het onderspit te delven tegen zijn veel grotere tegenstander. De man was in het verleden al veroordeeld voor geweldfeiten, diefstallen en drugsfeiten maar zijn laatste veroordeling dateert van meer dan tien jaar geleden. “Ik hoop echt dat ik niet terug naar de gevangenis moet voor deze stommiteit”, zei hij. Uitspraak op 9 oktober.