CO2-meters moeten kans op verspreiding van coronavirus in Kraainem beperken Robby Dierickx

31 juli 2020

16u04 0 Kraainem Met zowat dertig CO2-meters wil Kraainems burgemeester Bertrand Waucquez de kans op een coronabesmetting in horeca- en handelszaken en in openbare gebouwen fors beperken. Zo’n meter geeft aan waar er onvoldoende verluchting is. “Een goede verluchting verlaagt de kans op een verspreiding van het virus”, aldus de burgemeester.

“In normale omstandigheden is het al belangrijk om een gebouw goed te verluchten, maar nu ons land in de ban is van het coronavirus, is het nog een tikkeltje belangrijker”, zegt Bertrand Waucquez, die zelf jarenlang als energieconsulent aan de slag was. “Bij gebrek aan verluchting kan het virus zich snel verspreiden via aerosoldeeltjes. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt dan ook aan om lokalen vier tot vijf keer per uur te verluchten. In de zomer lukt dat allemaal nog wel door het mooie weer, maar in september en oktober wordt het al een pak moeilijker. Ook in scholen bijvoorbeeld. Daarom delen we nu gratis CO2-meters uit. Die alarmeert wanneer de onvoldoende verluchting is.”

Concreet kunnen handelaars en horeca-uitbaters zo’n gratis toestel in gebruik nemen. Voorts wordt het ook in scholen, kerken, politie- en gemeentelijke gebouwen ingezet. “Want het ziet ernaar uit dat we nog lang niet verlost zijn van het vieze virus”, aldus nog Waucquez. “Als het regelmatig verluchten van de gebouwen ons al een beetje kan helpen, dan moeten we dit absoluut doen.”