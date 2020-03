Carnaval in Kraainem...zonder karamellen op straat Wouter Hertogs

01 maart 2020

16u00 0 Kraainem De eerste zaterdag na aswoensdag is traditioneel het carnavalsfeest in Kraainem gehouden. Jong en oud genoten van de kleurrijke stoet en de leuke deuntjes.

Zaterdag is de 41ste carnavalstoet dan toch door de straten van Kraainem getrokken. Vorig jaar leek het einde van de stoet nog nabij. De gemeente deed een extra inspanning maar vroeg een duurzame editie in ruil. Een opvallende maatregel in die optiek was het niet meer met karamelsnoepjes gooien. De organisatie verzocht hierom aan de 26 deelnemende groepen. “Die worden, in tegenstelling tot de wafels, chips en het speelgoed niet meegenomen”, aldus de organisatie. De vraag werd goed gevolgd en veel karamellen bleven in de koets.