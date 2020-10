Cafés en bars in Kraainem tot 18 oktober dicht tussen 23 en 6 uur Robby Dierickx

06 oktober 2020

12u39 1 Kraainem Na Brussel en Vilvoorde verplicht ook Kraainem de uitbaters van cafés en bars om de deuren voorlopig te sluiten tussen 23 en 6 uur als gevolg van de slechte coronacijfers. De maatregel geldt al zeker tot en met 18 oktober.

Vorige week maandag riep provinciegouverneur Jan Spooren de gemeenten in de rand rond Brussel op om na te gaan of het wijselijk zou zijn om cafés een sluitingsuur op te leggen indien de kans reëel is dat Brusselaars naar de randgemeenten zouden afzakken nu de kroegen in de hoofdstad om 23 uur moeten sluiten als gevolg van de slechte coronacijfers. In Vilvoorde werd meteen beslist om cafés en restaurants voortaan om 23 uur te laten sluiten. Ook in Kraainem is dat inmiddels het geval.

De termijn in Kraainem loopt gelijk met die van Brussel, wat betekent dat de maatregel tot en met zondag 18 oktober geldt.

In Kraainem werden de voorbije twee weken 44 positieve coronagevallen geteld. Dat komt overeen met 314 besmettingen per 100.000 inwoners. Daarmee staat Kraainem op de elfde plaats in heel Vlaams-Brabant.