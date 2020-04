21 bewoners zwaar getroffen rusthuis Kraainem kunnen even praatje slaan met familielid Robby Dierickx

23 april 2020

14u47 1 Kraainem In het zwaar getroffen woonzorgcentrum Atrium in Kraainem – maar liefst 14 van de 44 bewoners stierven er de voorbije weken aan het coronavirus – hebben familieleden de bejaarden donderdagochtend even kunnen bezoeken. In de tuin konden ze van op grote afstand een praatje slaan met de bewoners.

Nu de woonzorgcentra al ruim zes weken in lockdown zijn door het coronavirus moeten de bewoners het stellen met telefoontjes of videogesprekken om in contact te blijven met hun familieleden. Maar in woonzorgcentrum Atrium in Kraainem werden de familieleden donderdag uitgenodigd om in de tuin van het rusthuis even een praatje te slaan met de bewoners. “Van de 30 bejaarden kregen er 21 bezoek”, zegt directrice Kathy Huybrechts. “Tussen de bewoners en de familieleden was telkens vier meter zodat we de nodige afstand konden bewaren. Bejaarden die niet al te goed horen, werden vergezeld van een personeelslid.”

Vorige week organiseerde het woonzorgcentrum ook al een familiemoment. “Bewoners die over een grote familie beschikken, krijgen op die manier de kans om in deze moeilijke periode met meerdere familieleden te praten”, besluit de directrice. Volgende week volgt een nieuw zwaaimoment. De directie zal op basis van het weer bepalen op welke dag familieleden uitgenodigd worden.