14 besmettingen volgens Sciensano, maar burgemeester Kraainem nuanceert: “Volgens recentere cijfers ‘slechts’ zeven gevallen” Robby Dierickx

02 september 2020

15u32 1 Kraainem Met veertien positieve coronagevallen – goed voor 102 besmettingen per 100.000 inwoners – scoort Kraainem volgens de telling van Sciensano bijzonder slecht. Volgens burgemeester Bertrand Waucquez is er evenwel geen reden tot paniek: “De recentere cijfers van de Zorgatlas tonen al een halvering van het aantal positieve gevallen aan. Extra maatregelen zijn voorlopig niet aan de orde.”

Van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten telde Kraainem over een periode van zeven dagen omgerekend naar 100.000 inwoners het op één na hoogste aantal positieve gevallen – alleen de kleine gemeente Bever doet het procentueel nog slechter. In één week tijd werden veertien nieuwe besmettingen vastgesteld, blijkt uit gegevens van Sciensano. “Maar op die cijfers zit een vertraging van drie dagen”, weet burgemeester Bertrand Waucquez. “Volgens de cijfers van de Zorgatlas, die recenter zijn, tellen we momenteel zeven positieve gevallen. Bovendien bevinden vier gevallen zich binnen één gezin. Er is momenteel dus zeker geen reden tot paniek. Ook is het voorlopig niet nodig om extra maatregelen te nemen. Als er de komende dagen opnieuw besmettingen bij komen, dan zullen we evenwel bekijken wat we moeten doen.”

Voorts betreurt Waucquez dat competitiewedstrijden bij contactsporten als voetbal en basketbal eerstdaags van start gaan. “Ik had gehoopt een verbod op dat soort wedstrijden in het leven te kunnen roepen, maar werd teruggefloten door hogere instanties. Nochtans lijkt het me niet echt veilig om nu al dergelijke sportwedstrijden toe te laten.”