"Inferno met verkeersdoden nipt vermeden" Boete en rijverbod voor trucker die plafond van Vierarmentunnel ramt en wegvlucht

06 december 2019

08u10 0 Kraainem “Een egoïstische stommiteit die niet in geld kan uitgerekend worden”, oordeelde politierechter Johan Van Laethem toen hij in Halle trucker O. voor zich kreeg in de rechtbank. De man reed het plafond van de Vierarmentunnel op de Brusselse Ring aan flarden en pleegde nadien vluchtmisdrijf. De tunnel moest urenlang afgesloten worden.

De 63-jarige man vervoerde op 24 juli vorig jaar een tractor naar de landbouwbeurs in Libramont maar zijn oplegger bleek een halve meter te hoog geladen om door de tunnel te mogen rijden. De man deed dat omstreeks 13.30 uur toch en ramde over een afstand van 140 meter het plafond. “Een spoor van brokstukken over 140 meter in de tunnel”, vatte Van Laethem de feiten samen. “Nadien stopt u dan even om naar uw lading te kijken maar rijdt u gewoon verder. Gelukkig was er politie in de buurt om u dan verder aan de kant te zetten. Dit had een waar inferno kunnen zijn met verschillende verkeersdoden.”

De Vierarmentunnel moest uiteindelijk 6 uur lang afgesloten worden voor alle verkeer zodat het puin geruimd kon worden. Op die snikhete dag stonden chauffeurs urenlang in de file en werd de Civiele Bescherming opgetrommeld om water uit te delen.

De verdediging van de chauffeur haalde aan dat de man op het laatste nippertje was opgebeld om het vervoer te doen nadat een andere chauffeur niet kon rijden. De oplegger bleek ook niet gekeurd te zijn. “Hij is die lading gaan ophalen maar dacht dat alles in orde was”, aldus de advocaat. “Het voertuig was gehuurd en mijn cliënt was niet gewoon om er mee te rijden.” O. vertelde zelf dat hij niet wist dat de schade zo groot was. “Het klopt dat ik bij het begin van de tunnel het plafond raakte en dat ik nadien gestopt ben. Maar dat het zo erg was wist ik niet.”

De rechter vond de chauffeur toch aansprakelijk omdat O. zelf had kunnen inschatten dat hij met die lading niet door de tunnel kon. Maar hij gaf ook de baas van de man een veeg uit de pan stelde het transportbedrijf burgerrechtelijk aansprakelijk. De trucker kreeg een boete van 4.200 euro waarvan 2.000 euro met uitstel en een rijverbod van twee maanden.