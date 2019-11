“Allemaal de schuld van de drank”: toch 3 maanden cel voor dief WHW

04 november 2019

17u13 0 Kraainem Een Russische man is veroordeeld tot 3 maanden cel voor een diefstal in een Brico-filiaal in Kraainem. In dronken toestand trachtte hij bouwmateriaal te stelen.

De man wankelde op zijn benen toen hij op 29 juli de Brico binnenkwam. Hij stak bouwmaterialen in een plastic zak en waggelde opnieuw naar buiten zonder te betalen. Daar hield een winkelbediende hem staande. Nadat hij zijn roes had uitgeslapen kon hij verhoord worden. “Ik weet niets meer. Het is allemaal de schuld van de alcohol”, was zowat het enige dat hij kon stamelen. Hij kwam niet naar de rechtbank, waardoor zijn zaak bij verstek behandeld en uitgesproken werd. De rechter vond de diefstal alleszins eerder zijn schuld dan die van ‘de alcohol’ en gaf hem 3 maanden cel.