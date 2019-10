Zwerfkatten krijgen schuilhokken in park het Plein en woonwijk Langwater Peter Lanssens

04 oktober 2019

16u26 3 Kortrijk De Vlaamse dienst Dierenwelzijn ondersteunt de stad Kortrijk met twee speciaal ontworpen schuilhokken voor zwerfkatten. Ze komen in park het Plein en in de woonwijk Langwater. Zwerfkatten zitten veilig en beschut in de schuilhokken, die elk 310 euro kostten. De katten blijven zo ook meer op vaste locaties. Het nieuws is nu bekendgemaakt naar aanleiding van Werelddierendag.

De schuilhokken zorgen samen met voederpashouders, die zwerfkatten op die plaatsen voedsel geven, voor een efficiëntere controle en opvolging. De dieren kunnen zo in het kader van diervriendelijk sterilisatiebeleid nog eenvoudiger gevangen worden door dierenasiel De Leiestreek. “Met de schuilhokken, de pas om te voederen en sterilisatie, dragen we bij tot een beter welzijn voor onze zwerfkatten en krimpen we de populatie in”, zegt schepen van Dierenwelzijn Bert Herrewyn (sp.a). Enkel wie een voederpas heeft, mag zwerfkatten eten geven. Belangrijk: de houders mogen alleen gesteriliseerde zwerfkatten, dus met een knip in het rechteroor, voederen. Wie zich daar niet aan houdt en/of geen officiële voederpas heeft, riskeert bestraft te worden met een GAS-boete.

Ook behandeling

Burgers die niet-gesteriliseerde katten opmerken, dus zonder knip in het rechteroor, kunnen tijdens de kantooruren het dierenasiel verwittigen op het nummer 056/75.59.19. De zwerfkatten worden in het asiel niet enkel onvruchtbaar gemaakt. De katten worden gecheckt op ziektes en tegen vlooien, luizen, wormen en oormijt behandeld. Ze krijgen een kleine oorknip en worden teruggezet waar ze werden gevangen. Zo nemen andere katten het territorium niet in.