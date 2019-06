Zwemmers triatlon zwemmen voor het eerst in de Leie, en niet in het kanaal Joyce Mesdag

16 juni 2019

19u27 0 Kortrijk Kortrijk beleefde vandaag een sportieve topdag, met de passage van de Caaap Triatlon Duatlon. Voor de allereerste keer werd er gezwommen in de Leie, en niet meer in het kanaal Bossuit-Kortrijk. De organisatie wilde daarmee wat mee toeschouwers naar de wedstrijd lokken. “We zijn zeker geslaagd in die opzet, we hebben toch wel een kippenvelmomentje beleefd”, zegt Vincent Servaege.

Het is de 15e editie van de Kortrijkse Triatlon Duatlon. De wedstrijd werd altijd op de Lange Munte georganiseerd, maar drie jaar geleden werd besloten om het loop-en fietsgedeelte richting centrum te verhuizen. “We merkten dat er steeds minder belangstelling was voor onze wedstrijd, en we hoopten dat we daar verandering in konden brengen door de wedstrijd naar het centrum te verhuizen”, zegt organisator Vincent Servaege. “Dat bleek een goeie zet, want we mogen elk jaar meer toeschouwers verwelkomen.”

Dus besloot de organisatie nog een stapje verder te gaan, en ook met het zwemgedeelte naar het centrum te trekken. Er werd gestart ter hoogte van Kortrijk Weide, en 1 km verder, ter hoogte van de verlaagde Leieboorden, konden de zwemmers het water inruilen voor de fiets. “Met die beslissing wilden we van onze wedstrijd nog meer een city-event maken, en voor wat meer beleving zorgen voor de toeschouwers. Dat is een goeie beslissing gebleken, er was superveel volk die langs de Leieboorden en op de bruggen stonden te kijken. Dit is echt prachtig voor de uitstraling van onze wedstrijd, en we hebben toch echt wel een kippenvelmomentje beleefd.”

“Er is echt wel een leuke sfeer hier op de wedstrijd”, zeggen Geert Vanderhauwaert, Yvan Steeland en Ann Baert uit Deerlijk en Zwevegem. Zij kwamen supporteren voor enkele teams van Az Groeninge. “De Leieboorden zijn dan ook héél mooi. Het lijkt er toch wel op dat er meer volk is dan anders, ja.”“Ik vind het een goede zaak dat ze in de Leie zwemmen”, zegt Evelyne Samoy uit Lauwe, die kwam supporteren voor haar petekind. “Vanop de brug heb je echt een heel mooi overzicht.”

De zwemmers in de Leie laten zwemmen, en niet meer in het kanaal, daar kwam nog wat extra organisatie bij kijken. “De waterkwaliteit van de Leie is echt goed, zo goed als het Kanaal, dus dat was alvast geen ‘probleem’. De stroming in de Leie is echter iets sterker dan in het Kanaal, we hebben dus op vlak van veiligheid wat extra maatregelen genomen: er waren een 7-tal duikers paraat om in te grijpen mocht het nodig zijn, 10 kano’s hebben meegevaren met de zwemmers, en er lagen vier boten in het water die ook konden aanrukken in nood. Onder meer de brandweer en de scheepvaartpolitie waren present met elk een boot. Daarnaast stonden nog eens 20 mensen van onze organisatie langs de oevers om alles in de gaten te houden.”