Zwemmen in openlucht kan tot ‘s nachts Peter Lanssens

23 juli 2019

Je kan op woensdag 24 en donderdag 25 juli tot middernacht in het subtropisch zwemparadijs Lago Weide in Kortrijk terecht, waar er ook openluchtbaden zijn. De kassa’s zijn er tijdens die tweedaagse tot 22.30 uur geopend. Ook in het openluchtbad in Wielsbeke wordt er ingespeeld op de tropische temperaturen. Daar wordt er al op dinsdag 23 juli, vanavond dus, nachtzwemmen georganiseerd. Er is in het openluchtbad van 22 tot 1 uur aangepaste muziek met dj CNCK, met een fraaie belichting. Goed voor een prima sfeer in het bad en op het terras.