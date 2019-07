Zwemclub Olumpia stopt na dispuut met uitbater Lago: 100 à 200 leden op straat Joyce Mesdag

11 juli 2019

19u15 0 Kortrijk Zwemclub Olumpia uit Kortrijk stopt ineens met al haar activiteiten en laat zo ruim honderd leden in de steek. De reden zou een dispuut met zwembaduitbater Lago zijn over de tarieven die leden betalen voor zwemlessen. “Kinderen die zwemles zouden krijgen bij Olumpia kunnen nu aansluiten bij Sportplus”, sust sportschepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

“Olumpia biedt zwemlessen en lessen synchroonzwemmen aan”, legt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) uit. “Leden trainen er om aan competitie mee te doen en er is een aparte jeugdwerking. Lago stond wel toe dat wie aan synchroonzwemmen doet een voordeeltarief krijgt, maar de gewone zwemlessen beschouwde de zwembaduitbater als een commerciële activiteit. Wie hieraan deelnam, moest hetzelfde tarief betalen als alle andere bezoekers. Dat komt duurder uit dan in onze andere zwembaden. Maar Lago investeert 34 miljoen euro in het zwembad. Dan is het normaal dat zij ook de regels bepalen. En die regels zijn gelijkaardig aan die van hun concurrenten elders in de provincie”, vindt Vandendriessche.

Overleg

Over dat tarief kwamen Olumpia, de stad Kortrijk en Lago niet tot een akkoord. “Het zag er eigenlijk naar uit dat we tot een compromis zouden bereiken, toen we plots het bericht kregen dat Olumpia ermee op zou houden. En niet alleen met de zwemlessen, ook met het synchroonzwemmen. Tussen de 100 en 200 leden blijven nu in de kou staan. En het ergste is: Olumpia schuift de schuld volledig in onze schoenen. Wij hebben uren aan tafel met hen gezeten, en dan, op een zucht van een akkoord, blazen ze zonder overleg alles op.”

Lidgeld

De ouders zijn niet te spreken over de beslissing van Olumpia. “Maar het ligt niet enkel aan de verhuis naar het nieuwe zwembad, hoor”, zegt een mama die haar kindje had ingeschreven voor de zwemles. “Dit schooljaar zijn amper lessen geweest, terwijl we wel 170 euro betaald hebben voor een heel schooljaar lang zwemlessen. We willen ons lidgeld terug, maar krijgen amper antwoord. Het is de schuld van de stad, krijgen we te horen.”

Sportschepen Vandendriessche roept gedupeerde leden op om te mailen naar de sportdienst. “Wij zullen geen enkel lid in de steek laten. We organiseren zelf zwemlessen via Sportplus, en leden die nu in de kou staan, kunnen daarbij aansluiten. Als ze nog geld te goed hadden van Olumpia zullen we dat in de kosten van die reeks verrekenen, en dan gaan wij als stad het geld in één keer verhalen op Olumpia.” Bij de zwemclub was niemand bereikbaar.