Zwembaden Weide en Abdijkaai lopen aardig vol: “Een gouden tip: reserveer op tijd” Peter Lanssens

06 augustus 2020

17u03 1 Kortrijk Een goeie tip voor wie verfrissing zoekt in deze hitte: reserveer tijdig bij Lago. Want (vooral) het subtropisch zwemparadijs Weide en het openluchtbad Abdijkaai lopen aardig vol. In tijden van corona moét je reserveren, omdat er een beperkte maximumcapaciteit is. Het voordeel: het is op die manier rustig en aangenaam zwemmen en zonnen. En er zijn meestal geen lange wachtrijen.

Het subtropisch zwemparadijs Weide op het Mandelaplein, waar je ook twee open baden en een ligweide hebt, is op donderdag 6 augustus met 1.200 bezoekers goed gevuld. “Zeker de piekuren, tussen 11 en 18 uur, zijn volzet”, vertelt centrummanager Elewin Werbrouck. “Er kunnen maximum 400 bezoekers tegelijk binnen. In normale omstandigheden zonder corona zou dat het driedubbele zijn. Ook op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is zwembad Weide al grotendeels volzet. Jammer voor mensen die last minute reserveren. Ik raad aan om dat niet te doen. Reserveer een paar dagen op voorhand, om zeker te zijn van uw plaats. Het openluchtbad Abdijkaai is ook aardig gevuld op donderdag 6 augustus, met in totaal 600 bezoekers. Hier is een piek van 14 tot 16 uur volzet. In het zwembad Abdijkaai kunnen maximum 300 bezoekers tegelijk binnen. Reserveer dus ook hier tijdig.”

Info: https://www.lago.be/kortrijk of https://www.lago.be/kortrijk/Abdijkaai