Zwembad Weide lokt 3.111 bezoekers, laatavondzwemmen met dj Glenn D Peter Lanssens

25 juli 2019

14u23 34 Kortrijk Het zijn door de hittegolf hoogdagen in het subtropisch zwemparadijs Lago Weide op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Er werd woensdag afgeklokt op 3.111 bezoekers. “Wat meteen een record is voor zwembad Weide”, zegt algemeen directeur Diether Thielemans van beheerder Lago.

Je kon er woensdag tot middernacht zwemmen. Vooral de openluchtbaden van Weide waren dan behoorlijk in trek. In de parkbar, ook voor niet-zwemmers toegankelijk via het ecologisch park op Weide, was het eveneens vaak druk. Belangrijk: er waren geen incidenten. Wat aantoont dat de Safe Swim Zone werkt. Vanaf nu moet je telkens eerst je identiteitskaart laten inscannen aan het betaalloket. Wie zich al herhaaldelijk bezondigde aan storend of gevaarlijk gedrag, mag drie maanden niet binnen en krijgt een rood licht. Wie het laatavondzwemmen op woensdag miste, krijgt vandaag nog een kans. Want je kan er vanavond weer tot middernacht verkoeling zoeken. Deze keer ook met heel wat ambiance, want dj Glenn D treedt er uiterlijk vanaf 20 uur op. De dj is gekend van café Stradivarius in de Reynaertstraat, Kortrijk Koerse en de Gentse Feesten. Hij brengt house en summer beats in het zwembad, in samenwerking met GD Productions en F-Crew. Het belooft een stevig feestje te worden.