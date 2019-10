Zwembad Lagaeplein Heule ontruimd na saunabrand Lieven Samyn

14 oktober 2019

20u11 22 Kortrijk In Heule (Kortrijk) is maandagavond het zwembad aan het Lagaeplein geëvacueerd. Dat gebeurde nadat er brand was ontstaan in een sauna. Een twintigtal zwemmers en personeelsleden konden snel en veilig het zwembad verlaten. Bij aankomst van de brandweer hadden de twee aanwezige redders het vuur al geblust. Het zwembad bleef de rest van de avond dicht maar gaat dinsdag opnieuw open.

Rond 18.30 uur merkten de redders een indringende brandgeur op. Ze gingen op zoek naar de oorzaak en stelden vast dat er in één van de sauna’s brand was uitgebroken. Op het verwarmingselement was na het poetsen wellicht de houten opgietpot blijven staan. “De redders konden adequaat ingrijpen en blussen. Een pluim voor die jongens”, aldus algemeen directeur Diether Tielemans van zwembaduitbater Lago. “Daardoor bleef de schade beperkt tot de sauna. En het belangrijkste: er raakte niemand gewond. De brandweer snelde nog ter plaatse om na te blussen.”

De brand zorgde al snel voor wat rook in het zwembad zelf. Een tiental zwemmers kon naar buiten vluchten. “We waren nog maar net beginnen zwemmen”, vertellen Nancy Opsommer uit Wevelgem en haar dochter Evelyne Pattyn uit Gullegem. “De rook gaf ons een prikkelhoest. Maar de evacuatie verliep vlot. Onze zwembeurt duurde dit keer niet lang.”

Weer open

“Kortrijk, zwembaden en brand: het lijkt geen goede combinatie”, besluit Diether Tielemans, verwijzend naar de grote zwembadbrand in het nieuwe zwembad in Kortrijk enkele maanden geleden. “Maar het is een ongelukkig toeval. De sauna is een tijdlang buiten gebruik maar het zwembad in Heule zal op dinsdag zo goed als zeker opnieuw haar deuren openen. Er is geen schade.” Wellicht ontstond de brand omdat na het poetsen een houten opgietpot op het verwarmingselement van de sauna was blijven staan. Bij het opwarmen van de sauna verhitte de pot, met de brand tot gevolg.