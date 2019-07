Zwembad aan cafés Den Trap en Den Bras:

“Het blijft hier de hele week” Peter Lanssens

24 juli 2019

11u14 0

Verfrissende taferelen aan cafés Den Trap en Den Bras in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat in Kortrijk, waar er een opblaasbaar zwembad staat buiten. Ideaal om oververhitte voetjes in af te koelen of even wat dolle waterpret te beleven. “Het zwembad blijft hier de hele week, zolang de hittegolf duurt”, vertelt Ine Vandenborre (25). Er zijn geen strenge regels, zoals in het zwembad Lago Kortrijk Weide. “Je moet je identiteitskaart hier niet laten scannen, je mag zo ons zwembadje in. En we vragen ook geen toegangsprijs”, glimlacht Ine. Er wordt wel gevraagd om met respect met het zwembadje om te gaan. En het wordt voor de zekerheid toch iedere nacht binnen gezet.