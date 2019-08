Zweedse heavy metal band Avatar verkent verlaagde Leieboorden: “Grote eer om hier te zijn” Peter Lanssens

11 augustus 2019

12u53 0 Kortrijk Enkele muzikanten van de Zweedse heavy metal band Avatar verkenden zondagmiddag de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens. Ze deden eerst een boottochtje op de Leie, vooraleer aan te meren aan de Leieboorden. En daarna op foto te gaan met enkele fans. Gitarist Jonas Jarlsby was verkleed als ‘King of Avatar Country’, een verwijzing ook naar hun laatste studioalbum uit 2018.

De groep kreeg voor de boottocht een ontvangst in de trouwzaal van het historisch stadhuis. Avatar maakte zaterdag indruk als afsluiter op het hoofdpodium ‘prison stage’ op het hardrock- en metalfestival Alcatraz, achter sportcentrum Lange Munte. “Jullie leverden een perfecte prestatie af, het was een speciale show”, stelde burgemeester Vincent Van Quickenborne in de trouwzaal. “Alcatraz zou zonder Avatar niet het festival zijn zoals we het nu kennen”, aldus de burgemeester. Gitarist Jonas Jarlsby, geen grote prater, hield het kort in de trouwzaal: “Het is een grote eer om hier te zijn. Hopelijk treden we nog vele jaren op Alcatraz op”, stelde de ‘King of Avatar Country’. Avatar werd tijdens het bezoek aan hartje Kortrijk gevolgd door een filmploeg. De band maakt een speciale dvd, nu Avatar voor het eerst headliner was op een groot metalfestival. Ook Kortrijk komt er in aan bod.