Zwartwerk en illegaal aan het werk bij controle zeven handelszaken in Kortrijk en Kuurne LSI

19 september 2020

21u37

Bron: LSI 46 Kortrijk Bij een politiecontrole van zeven handelszaken in Kortrijk en Kuurne heeft de politie van de zone Vlas zaterdag samen met de inspecteurs van het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), de FOD Financiën en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) drie inbreuken wegens zwartwerk opgesteld. Er was ook één illegaal aan het werk.

De politie controleerde vier handcarwash zaken, één kapperszaak, één bandencentrale en één dagwinkel in Kortrijk en Kuurne. Naast het zwartwerk en de vondst van de illegale werknemer zijn nog drie fiscale inbreuken vastgesteld. In alle gecontroleerde handelszaken werd vastgesteld dat de coronamaatregelen nog te weinig worden nageleefd. “De politie- en inspectiediensten willen met deze gezamenlijke controleactie duidelijk aantonen dat alle vormen van malafide of illegale economie in Kortrijk, Kuurne en Lendelede aangepakt worden”, aldus Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “Dergelijke acties zullen in de toekomst zeker opnieuw uitgevoerd worden.”