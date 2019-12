Zwarte Storm nu ook voor jongeren geschikt: “Enkele bochten van glijbaan wat minder scherp” Peter Lanssens

09 december 2019

07u59 0 Kortrijk De sensationele Zwarte Storm met snelheden tot 36 kilometer per uur is aangepast in het zwembad Lago Weide. Er waren veel opmerkingen van bezoekers. Die het niet leuk vonden dat je minimum 1 meter en 80 centimeter groot moest zijn en minimum 80 kilogram moest wegen om de turbo glijbaan veilig aan te kunnen. “Enkele bochten zijn nu wat minder scherp, na aanpassingswerken”, zegt centrummanager Elewin Werbrouck. “Waardoor ook kinderen vanaf 12 jaar zich voortaan mogen uitleven in de Zwarte Storm.”

De werken aan Zwarte Storm startten op woensdag 27 november en werden op vrijdag 6 december afgerond. De glijbaan kreeg ook een nieuwe officiële keuring. Nu de opbouw van het Warmste Week-dorp van Studio Brussel op het Nelson Mandelaplein naast het zwembad Lago Weide volop bezig is, is de parking op Weide niet beschikbaar. Bezoekers van het zwembad kunnen wel in de onmiddellijke omgeving parkeren: op de parking Haven in de Botenkopersstraat en op de parking Howest 3 op de gewezen site van houthandel Lagae in de Graaf Karel de Goedelaan. Vandaar daar wandel je via een tunnel onder de spoorweg in luttele minuten naar het zwembad. Info over de parkings en het volledige aanbod in het zwembad: www.lagokortrijk.be.