Zwarte kruispunten Verriestlaan eindelijk verkeersveiliger: 23 ongevallen in 5 jaar Peter Lanssens

26 juni 2019

15u21 7 Kortrijk Het kruispunt van de Hugo Verriestlaan aan volkscafé Victoria is grondig vernieuwd, met meer aandacht voor fietsers en voetgangers. Eerder werd verderop nog een kruispunt van de Verriestlaan verkeersveilig heraangelegd. Een noodzaak: er waren daar samen 23 ongevallen in vijf jaar tijd.

Op het kruispunt aan café Victoria zijn nieuwe voetpaden doorgetrokken en afgescheiden rode fietspaden aangelegd. Geen moment te vroeg, als je naar de ongevallencijfers kijkt. “Er waren daar in de periode 2014-2018 tien ongevallen, waarvan vijf met gewonden. Dat blijkt uit gegevens van de politie. Logisch, want het was hier vroeger één grote asfaltvlakte. Niemand wist wie waar moest rijden”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Het kruispunt heeft nu ook een verkeersplateau. En de Lode de Boningelaan is tot een fietsstraat omgevormd omdat je er vlakbij een aansluiting op het Guldenspoorpad hebt. Er is in de Lode de Boningelaan nu ook eenrichting voor gemotoriseerd verkeer, naar het Van Raemdonckpark toe. Eén gebrek: er ontbreken blokmarkeringen om fietsoversteken op het kruispunt aan te duiden. “Maar daar laten we nog snel werk van maken”, zegt Axel Weydts. Verderop is de Wandelingstraat vernieuwd. Daar heb je gele fietssuggestiestroken. Met ook een schrikstrook tussen de suggestiestroken en parkeerplaatsen om ongevallen te vermijden als portiers van wagens openzwaaien.

Geen parkeerplaatsen verdwenen

Er zijn op vraag van handelaars geen parkeerplaatsen verdwenen in de Wandelingstraat. Er zijn daar nu ook drie shop & go plaatsen (maximum gratis 30 minuten parkeren, sensoren gaan na) en een plaats voor personen met beperking. Het profiel van de aansluiting van de Passionistenlaan op de Wandelingstraat is van 12 naar 6 meter versmald. Het poorteffect remt het verkeer af. Nog nieuw in de Wandelingstraat: vijf bomen, tegen het volgende plantseizoen komen er nog eens drie bij, en een zone 30. Even verderop werd eerder ook al het kruispunt van de Hugo Verriestlaan met de Deken Degryselaan en de Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan vernieuwd. Daar waren er in de periode 2014-2018 dertien ongevallen, waarvan negen met gewonden. De werken daar duurden van 1 oktober tot 16 november 2018. De werken aan het volkscafé Victoria en de Wandelingstraat duurden van 18 februari tot 14 juni 2019. De aannemer was telkens Growebo uit Heule. De werken kostten samen 401.000 euro