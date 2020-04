Zwarte kruispunten in Aalbeeksesteenweg krijgen heraanleg Peter Lanssens

17 april 2020

08u09 0 Kortrijk Twee kruispunten in de Aalbeeksesteenweg (N43) worden op termijn verkeersveiliger. Dat is nodig, want er zijn regelmatig ongevallen op die drukke verkeersader tussen de rotonde Panorama en de Pottelberg. Dat laat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) weten.

Een studiebureau onderzoekt in opdracht van de Vlaamse overheid de heraanleg van het kruispunt van de N43 met de Monseigneur de Haernelaan. Waar er tussen 2015 en 2017 negen ongevallen waren, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementair Bert Maertens (N-VA) opvroeg. Er was in die periode zeven keer een aanrijding tussen een fietser en auto, één keer reed een auto een voetganger aan en één keer was er een eenzijdig fietsongeval. “Een studiebureau bekijkt nu de verschillende mogelijkheden om er de verkeersveiligheid te verhogen”, zegt Bert Maertens. “Van zodra het rapport klaar is, volgt er een onderhoud tussen het agentschap wegen en verkeer en het stadsbestuur van Kortrijk”, aldus Maertens. Wanneer het kruispunt heraangelegd wordt, is nog niet duidelijk.

Rotonde Panorama

Het tweede zwarte kruispunt is dat van de Aalbeeksesteenweg (N43) met de Minister vanden Peereboomlaan en Minister Tacklaan. Dat kruispunt is in de volksmond in Kortrijk als de rotonde Panorama bekend. Hier waren er zes ongevallen tussen 2015 en 2017. Vier keer werd een (brom)fiets aangereden door een auto, bij één ongeval was er een botsing tussen twee fietsers en één keer was er een eenzijdig fietsongeval. De heraanleg van de rotonde is opgenomen in de werken voor de vernieuwing van de stationsbuurt. Het omvat op die locatie zoals bekend de komst van een een autotunnel en fiets- en bustunnel tussen Panorama en Appel en het vernieuwen van de rotonde Panorama zelf. De werken duren tot eind 2022, al dreigt er wel vertraging door de coronacrisis.