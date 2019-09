Zware werkstraffen voor jonge drugsbende die met dure wagens pochten op internet Alexander Haezebrouck

16 september 2019

19u31 0 Kortrijk Een zevenkoppige jonge drugsbende zijn veroordeeld tot zware werkstraffen tot 220 uur. De jonge jongens, waarvan het kopstuk in de beginperiode nog zelfs minderjarig was verdienden veel geld met de verkoop van cocaïne en cannabis. Op internet maakten ze grote sier met hun geld door op te scheppen met dure wagens, luxefeestjes en reizen.

De drugshandel van de zevenkoppige jongerenbende uit Kortrijk, vandaag zijn ze allemaal tussen 20 en 28 jaar, kwam aan het licht nadat ze opdoken in andere drugdossiers. Op 11 december vorig jaar volgden dan huiszoekingen bij alle betrokkenen. Bijna overal vond de politie drugs, luxekledij, dure horloges en cash geld. Kopstuk A. Z. (20) uit Kortrijk was op het begin van hun drugshandel die ze in 2016 opstartten nog minderjarig. De bende maakte met hun grote opbrengsten grote sier op sociale media. Ze huurden dikke auto’s, organiseerden luxefeestjes, kochten dure merkkledij en gingen op reis naar dure bestemmingen. Telkens maakten ze foto’s en filmpjes om ermee uit te pakken op sociale media. Volgens het parket maakte de jonge drugsbende een vermogenswinst van maar liefst 100.000 euro, de rechter verklaarde uiteindelijk zo’n 60.000 euro vermogenswinst verbeurd. Het kopstuk van de bende, A. Z. riskeerde een gevangenisstraf van 30 maanden, mede dankzij zijn jonge leeftijd en het feit dat hij zich ondertussen al herpakte, sprak de rechter een werkstraf uit van 220 uur. in dien hij die werkstraf niet correct uitvoert, riskeert hij alsnog een gevangenisstraf van 24 maanden. Hij moet ook een geldboete van 12.000 euro betalen. Ook de tweede beklaagde kreeg een werkstraf van 220 uur en een vervangende gevangenisstraf van 24 maanden, de derde beklaagde is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en een vervangende gevangenisstraf van 15 maanden. De anderen kregen gevangenisstraffen tussen 10 en 18 maanden. Eén beklaagde werd vrijgesproken.